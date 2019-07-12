Их все еще ждут дома: вспоминаем, кто пропал в Башкирии при загадочных обстоятельствах

Каждый день «Комсомолка» публикует новостные заметки – в Башкирии пропал человек. Кто-то находится живым и здоровым, кого-то находят в больницах, третьи – погибли.

Сегодня мы расскажем о малой части «потеряшек», о которых родные так и не получили новостей. Эти люди загадочно исчезли и все еще числятся в списке без вести пропавших.

ВАДИМ КЛАССЕН

23 июня 2015 года тогда еще 28-летнего Вадима Классена оставили в лесу на Инзерских зубчатках. Тем временем ему исполнилось 32 года, но ни одной разгадки его странного исчезновения родители и близкие так и не нашли.

Эта история прогремела тогда на всю республику - туриста, якобы страдающего аутизмом, бросили в походе, потому что парень натер ногу и сильно тормозил группу. «Приятели» Вадима благополучно добрались до Уфы. И только потом забили тревогу: Вадим с зубчаток так и не спустился.

Территорию вблизи зубчаток вдоль и поперек прочесали сотрудники МЧС и отряды волонтеров. Кому только ни показывали фото пропавшего, но местные жители пожимали плечами. Шли месяцы, а известий о парне так и не было.

Первые года поисков отец парня Юрий Классен и сестры пропавшего принимали активное участие в его поисках и даже объявили денежное вознаграждение - 100 тысяч рублей за достоверную информацию о Вадиме.

Местность прочесывали 301 спасатель и волонтер, 88 единиц техники, в том числе мотовездеходы и вертолеты. Потом поиски возобновляли несколько раз. Но все тщетно – парень как в воду канул.

Спустя несколько недель после исчезновения Вадима матери позвонила продавщица из Бриштамака – это деревня неподалеку от Инзера. Трое парней рассказали ей, что видели одинокого туриста с огромным рюкзаком, который шел вдоль железнодорожных путей. Когда ему предложили помощь, он отказался, на вопрос «что случилось» ответил: «Меня бросили друзья». Правда это или нет, теперь уже не узнаешь.

Приметы: рост 183 см, крепкого телосложения, волосы черные, на тот момент коротко стриженные, на висках имелись седые волосы, глаза серого цвета, нос прямой, имеются шрамы на руках.

На момент исчезновения был одет в кепку цвета хаки, синие ветровку и футболку, бриджи джинсовые цвета хаки, серые кроссовки.

АРТУР ГАЗИЕВ

В январе 2019 года прошел ровно год, как пропал 19-летний Артур Газиев. Молодой человек ушел из общежития в Уфе в магазин и пропал. О его судьбе неизвестно с 30 января 2018 года, но родители, несмотря на это, надеются найти его живым. Парень учился в нефтяном университете и жил в общежитии. Сам он родом из Приютово Белебеевского района.

- Прошел год, а мы все также ждем. Полиция тоже ищет, у них толстая папка с документами по делу о пропаже сына. Они осматривают заброшенные здания, посадки, пустыри. Удивительно, но никаких зацепок нет, - рассказывал «Комсомолке» Роберт, отец Артура.

Отец просит жителей Башкирии вглядеться в фотографию Артура, и, если вы увидите похожего человека на улице, позвонить в полицию.

Приметы: рост примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие;

Был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

ЕВГЕНИЙ ГАЛУШЕВ

23 февраля 2018 года 23-летний Евгений Галушев поругался с друзьями в селе Зирган и ушел от них. С того рокового дня его так никто и не видел.

Брат ранее рассказывал, что приятели отмечали День защитника Отечества и повздорили. Евгений убежал от них, те – за ним, пытались посадить его в машину, но тот не сел. Они развернулись и уехали.

Первые три месяца Евгения активно искали – уголовному розыску помогали волонтеры, привлекали людей с квадрокоптерами. Но все тщетно – Евгений так и не нашелся.

Был одет в черную куртку, темные джинсы. На левой кисти татуировка «За ВДВ».

ДАРЬЯ ЧЕРЕПАНОВА

23 марта в Уфе пропала 15-летняя Дарья Черепанова. Родные и близкие сразу же обратились в полицию с заявлением о пропаже подростка, к поискам подключились и волонтеры поисковых отрядов. Поиски все еще продолжаются, но не дают никаких результатов.

Известно лишь то, что Дарья воспитывалась в благополучной и состоятельной семье. На 15-летие родители подарили ей собственного пони. По словам родных, никаких причин для побега из дома у нее не было. В день пропажи девушка вышла из своего лицея в 12 часов дня, но домой так и не вернулась. Вскоре сыщики возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - это нормальная практика при поисках пропавших.

Волонтерам не раз звонили и сообщали, что похожую на нее девочку видели в Черниковке. Они сразу же выезжали на место, но там уже след простыл.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, прямые светлые волосы, голубые глаза.

В день пропажи Дарья Черепанова была одета в темно-синюю куртку и черные джинсы.

ЭЛЬВЕРА ТУКТАГУЛОВА

Почти 2 месяца в Уфе ищут 37-летнюю Эльверу Туктагулову. Женщина исчезла мая при крайне странных обстоятельствах. Проживает она с сожителем в Черниковке. В тот день вышла из дома в одних тапочках, телефон и документы оставила дома, обещала вернуться через пару минут, но пропала.

О том, что Эльвера так и не вернулась домой, ее родные узнали только на третий день. Удивительно, но сожитель женщины даже и не думал искать ее, и не обращался за помощью.

Родные обзвонили все морги и больницы, обратились в полицию, но пока нет никаких зацепок. Ее сожитель сейчас не открывает им дверь и отключил телефон.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.

Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.

Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.

ГИЛЬМАН УСМАНОВ

В Баймакском районе Башкирии родные и друзья 28-летнего Гильмана Усманова не оставляют надежды увидеть своего близкого человека живым. Мужчина пропал еще 22 сентября прошлого года: поехал в соседнее Мерясово помочь товарищу со строительством. Поужинали, легли спать, а наутро Гильман собрался и ушел в неизвестном направлении, причем сам друг заявил о его пропаже только через три дня, а его жена и вовсе выдвинула фантастическую версию.

- Значит, вампиры его забрали или НЛО. Кто в этом виноват? Он же был чокнутый, больной на голову, - рассказала она журналистам.

Родители бросились на поиски Гильмана, но его телефон был разряжен, и найти парня по горячим следам не удалось. Парня искали волонтеры, спасатели, водолазы прочесывали водоемы, но все тщетно. Ни полиция, ни прокуратура, ни даже экстрасенсы не могут помочь безутешным родителям с поисками. Сейчас родные надеются, что Гильман Усманов хотя бы жив, но находится в плену и без памяти.

- Много тех, кого казахи похищают в рабство. Если где-то в городе был, давно бы на связь вышел, - уверяет отец Галимьян Усманов.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, светло-синие джинсы, серые кроссовки.

Если вам известно о местоположении кого-нибудь из пропавших, пожалуйста, сообщите в полицию. Родные их очень ждут дома.