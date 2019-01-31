«Прошел год, а мы все ждем»: отец пропавшего Артура Газиева в Уфе рассказал о поисках сына

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-31T11:39:14+03:00

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Ровно год прошел с того дня, как тогда еще 19-летний Артур Газиев ушел из общежития в Уфе в магазин и пропал. О его судьбе неизвестно с 30 января 2018 года, но родители, несмотря на это, надеются найти его живым. Напомним, что он учился в нефтяном университете и жил в общежитии. Сам он родом из Приютово Белебеевского района.

- Прошел год, а мы все также ждем. Полиция тоже ищет, у них толстая папка с документами по делу о пропаже сына. Они осматривают заброшенные здания, посадки, пустыри. Удивительно, но никаких зацепок нет, - рассказал «Комсомолке» Роберт, отец Артура.

Отец просит жителей Башкирии вглядеться в фотографию Артура, и, если вы увидите похожего человека на улице, позвонить в полицию.

Приметы: рост примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие;

Был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

ИСТОЧНИК KP.RU