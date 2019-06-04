2019-06-04T10:21:01+03:00
Общество

«Вышла в магазин и пропала»: в Уфе разыскивают 37-летнюю Эльверу Туктагулову

Женщина оставила дома все документы и мобильник
Яна БАЗЕКИНА
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Родные Эльверы надеются, что с женщиной все в порядке, и ее найдут живойРодные Эльверы надеются, что с женщиной все в порядке, и ее найдут живой
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В Уфе обеспокоенные родные с ног сбились, разыскивая пропавшую 37-летнюю Эльверу Туктагулову. Женщина исчезла еще в минувшую среду, 29 мая, при крайне странных обстоятельствах.

- Эльвера с сожителем живет в Черниковке, и в тот день вышла на пару минут в магазин через дорогу и не вернулась, - рассказывает сестра Венера. – Выбежала прямо в тапочках, телефон и документы оставила дома.

О том, что Эльвера так и не вернулась домой, ее родные узнали только на третий день. Удивительно, но сожитель женщины даже и не думал искать ее, и не обращался за помощью.

- Ссор между ними вроде как не было, но Эльвера никогда бы не ушла без предупреждения, тем более, оставив дома документы – у нее это в привычку вошло, - делится Венера. – Мы уже обзвонили все морги и больницы, обратились в полицию, но пока нет никаких зацепок. А сожитель ее сейчас не открывает нам дверь и отключил телефон, в общем – ведет себя очень странно.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.

Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.

Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльверы Туктакуловой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номерам 8(964)950-89-38 (сестра Венера), 8(937)847-02-99 (дочь Карина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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