2019-06-06T09:54:16+03:00
Общество

«Полиграф тебя не спасет»: сестра пропавшего в Башкирии парня обратилась к его другу

Девушка уверена, что ее брат жив и обязательно найдется
Яна БАЗЕКИНА
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Молодой человек пропал еще в сентябре 2018 годаМолодой человек пропал еще в сентябре 2018 года
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Уже восемь месяцев в Башкирии разыскивают 27-летнего жителя Баймакского района Гильмана Усманова. Напомним, что мужчина пропал 22 сентября: утром уехал в село Мерясово, и больше его никто не видел. За день до пропажи Гильман ночевал у друга, а когда приятель проснулся, то обнаружил, что мужчина собрался и ушел.

Сестра Гильмана Назифа Усманова уверена, что ее брат жив, и, возможно, к его исчезновению причастны другие люди. Она в социальных сетях обратилась ко всем, кто видел пропавшего мужчину или хоть что-то знает о его местонахождении.

- Мне без вас не справиться. Вы все из разных районов, возможно, среди ваших друзей найдутся люди, которые знают что-то или видели его. Я знаю, он жив. Возможно, он потерял память. Всякое может быть. Может все-таки найдётся человек, который знает все и видел. Пожалуйста, помогите! – написала женщина у себя на странице в социальных сетях.

Также девушка решила обратиться к человеку, который может быть причастен к пропаже брата.

-Знай что тебя не спасёт никакой полиграф. Не забывай что именно ты виноват что пропал мой брат. Я тот вечер своими глазами видела, как он сел твою машину. Был виноватом и будешь до конца своей жизни. От этого тебя может спасти только возвращение брата.

Если вам что-то известно о нахождении Гильмана Усманова, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(927)082-06-95, 8(967)750-91-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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