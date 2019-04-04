В Башкирии бесследно пропала 15-летняя Дарья Черепанова

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-04T17:33:30+03:00

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Как стало известно «Комсомолке», полиция и волонтеры разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю Дарью Черепанову. Девушка бесследно исчезла еще 23 марта, но добровольцы поисковой группы «Поиск детей – Уфа» опубликовали ориентировку только сегодня, 4 апреля. Все это время подростка разыскивают полицейские. Известно, что Дарья ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы Дарьи Черепановой: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, прямые светлые волосы, голубые глаза.

В день пропажи Дарья Черепанова была одета в темно-синюю куртку и черные джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении просят позвонить в полицию по номерам 02 или 020 или по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU