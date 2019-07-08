«На них пальцем показывают, как на обезьянок»: отец Луизы Хайруллиной рассказал о детях кассирши

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-08T15:58:12+03:00

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После того как укравшую из банка 25 миллионов Луизу Хайруллину направили в СИЗО, её отец, Рамиль Муллахметов, взял под опеку двух внучек. Он рассказал, как себя чувствуют девочки

- Сначала им надо отойти от всего этого немного, - приводит слова пенсионера Sobkor02. - Все знают нашу ситуацию, говорят про нас, пальцем на девочек показывают, как на обезьянок. Пусть сначала дома отдохнут, в лагерь их пока не отправляем.

Раиль также добавил, что дети все понимают, но, несмотря на это, чувствую себя хорошо. С ними работает психолог и невролог.

Напомним, скрывающуюся Луизу Хайруллину вместе с детьми и супругом правоохранители нашли в съемной квартире в Казани. Кассиршу этапировали в СИЗО, а её мужа оставили на свободе.

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ИСТОЧНИК KP.RU