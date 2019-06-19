В Башкирии нашли автомобиль кассирши, сбежавшей с 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-19T11:43:40+03:00

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Новыми подробностями обрастает история, в которой 35-летняя Луиза Хайруллина похитила из банка 25 млн рублей и скрылась вместе с супругом и детьми в неизвестном направлении.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», ее отец сообщил, что найден автомобиль «Рено Дастер», принадлежащий семье. Выяснилось, что иномарка с 2017 года была сдана в ломбард, а сейчас находится в залоге у банка. За два дня до исчезновения, 25 мая, супруг кассирши Марат внес очередной ежемесячный платеж в размере 25 тысяч рублей.

- Если они планировали сбежать навсегда, тогда зачем Марат вносил этот платеж? – сказал телевидению Рамиль.

Напомним, 27 мая 2019 года, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей, сотни тысяч долларов и евро (общая сумма - 25 млн руб). Хватились пропажи только на следующий день, но семья — сама Луиза, муж Марат, двое детей 8-ми и 12-лет скрылись в неизвестном направлении, взяв с собой кота.

ИСТОЧНИК KP.RU