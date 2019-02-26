2019-02-26T14:16:42+03:00
Происшествия

В Уфе суд перенес решение по обвиняемому в изнасиловании дознавательницы: в деле появились новые факты

Защита экс-майора Павла Яромчука настаивает на его перевод под домашний арест
Павел КРАЙНОВ
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Останется ли экс-майор в СИЗО станет известно завтраОстанется ли экс-майор в СИЗО станет известно завтраФото: Павел КРАЙНОВ
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Советский районный суд Уфы перенес решение о дальнейшем содержании под стражей одного из троих обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы Павла Яромчука на завтра, 27 февраля. Такое решение принял судья Ришат Габдрахманов после ознакомления с новыми материалами дела. Пока бывший полицейский вернулся обратно в свою камеру в следственном изоляторе.

Адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов в разговоре с журналистами заявил, что на этот раз у судьи возникли дополнительные вопросы к следователям. Защита бывшего полицейского настаивает на изменении меры пресечения, ведь Павел Яромчук серьезно заболел. У обвиняемого, якобы, обнаружилась опухоль мозга.

- Следователя попросили предоставить сведения из следственного изолятора, может ли он вообще содержаться там с его заболеванием. То есть, наши справки, которые мы предоставили, видимо, заставили судью задуматься, - заявил адвокат.

Однако сторона Яромчука не питает иллюзий относительно дальнейшего решения суда – оно почти точно будет не в его пользу. Если прогноз подтвердится, то экс-майор останется в СИЗО до 30 апреля. Ранее, 25 февраля, другого обвиняемого, Эдуарда Матвеева, уже оставили в СИЗО по решению суда.

Напомним, что экс-майора Павла Яромчука называют едва ли не главным, подозреваемым в громком деле о групповом изнасиловании. Его и его бывших коллег содержат в СИЗО с начала ноября прошлого года. Суд уже дважды продлевал им сроки ареста, в последний раз - до 28 февраля.

Завтра же, 27 февраля, суд будет рассматривать вопрос о содержании под стражей еще одного фигуранта громкого уголовного дела, Салавата Галиева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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