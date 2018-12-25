Обвиненного в изнасиловании дознавательницы из Уфы привезли в суд без уведомления адвокатов

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД, привезли в Советский районный суд Уфы без уведомления адвокатов.

История изнасилования 23-летней дознавательницы из Уфы обрастает новыми, и все более странными подробностями. Сегодня утром неожиданно стало известно, что одного из обвиняемых экс-полицейского Павла Яромчука привезли в Советский районный суд Уфы.

В суде подтвердили информацию о том, что сегодня судья Габдрахманов должен будет рассмотреть ходатайство следователей о продлении срока ареста фигуранта громкого уголовного дела. Это весьма логично, ведь срок ареста всех трех обвиняемых заканчивается 31 декабря 2018 года. Вот только представителей бывшего начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району почему-то об этом решили не предупреждать.

- Да, действительно, сегодня Павла привезли в Советский районный суд. Нас об этом никто не проинформировал. В итоге, заседание перенесли, - рассказал один из адвокатов экс-полицейского.

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, привезли в суд без уведомления адвокатовФото: Рустем АХУНОВ

В Советский район дело перевели из-за того, что им занимаются следователи из Москвы. Главк Следкома Башкирии находится на территории Советского района - поэтому и изменилась территориальная принадлежность.

Любопытно, что в пресс-службе Верховного суда Башкирии узнали о том, что Яромчука привезли в суд уже от журналистов. В Следкоме Башкирии уголовное дело по-прежнему не комментируют.

26 декабря в суде также рассмотрят вопрос о продлении срока ареста для других обвиняемых по данному делу - полковника Эдуарда Матвеева и подполковника Салавата Галиева.