2018-12-25T16:45:53+03:00
Происшествия

Обвиненного в изнасиловании дознавательницы из Уфы привезли в суд без уведомления адвокатов

Что произошло и как такое возможно, никто не понимает
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Суд рассмотрит вопрос о продлении срока ареста для обвиняемых в изнасиловании дознавательницы 26 декабряСуд рассмотрит вопрос о продлении срока ареста для обвиняемых в изнасиловании дознавательницы 26 декабря
Изменить размер текста:

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД, привезли в Советский районный суд Уфы без уведомления адвокатов.

История изнасилования 23-летней дознавательницы из Уфы обрастает новыми, и все более странными подробностями. Сегодня утром неожиданно стало известно, что одного из обвиняемых экс-полицейского Павла Яромчука привезли в Советский районный суд Уфы.

В суде подтвердили информацию о том, что сегодня судья Габдрахманов должен будет рассмотреть ходатайство следователей о продлении срока ареста фигуранта громкого уголовного дела. Это весьма логично, ведь срок ареста всех трех обвиняемых заканчивается 31 декабря 2018 года. Вот только представителей бывшего начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району почему-то об этом решили не предупреждать.

- Да, действительно, сегодня Павла привезли в Советский районный суд. Нас об этом никто не проинформировал. В итоге, заседание перенесли, - рассказал один из адвокатов экс-полицейского.

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, привезли в суд без уведомления адвокатов Фото: Рустем АХУНОВ

Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, привезли в суд без уведомления адвокатовФото: Рустем АХУНОВ

В Советский район дело перевели из-за того, что им занимаются следователи из Москвы. Главк Следкома Башкирии находится на территории Советского района - поэтому и изменилась территориальная принадлежность.

Любопытно, что в пресс-службе Верховного суда Башкирии узнали о том, что Яромчука привезли в суд уже от журналистов. В Следкоме Башкирии уголовное дело по-прежнему не комментируют.

26 декабря в суде также рассмотрят вопрос о продлении срока ареста для других обвиняемых по данному делу - полковника Эдуарда Матвеева и подполковника Салавата Галиева.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии будут разводить ланей
В Башкирии завершены поиски 41-летнего Алика Шарипова
Хабиров о главе района: "Следующий такой деятель будет искать новую работу"
На улицы Уфы вышли новогодние троллейбус и трамвай
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
Житель Башкирии обстрелял чужое авто в ответ на просьбу переставить машину
В Самаре задержали мошенницу, обманувшую трех жительниц Уфы на 650 тысяч рублей
Четыре сироты из Башкирии получили новое жилье после вмешательства прокуратуры
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу
Жителей Башкирии предупреждают о метели и гололедице
В Башкирии 59-летняя женщина погибла под колесами «Лады Ларгус»
Жительница Уфы решила стать «живой» и кровью подписала отказ от документов
Пропавший в Уфе 77-летний Насим Сибагатуллин нашелся
В Уфе бригада медиков отказалась осмотреть больного ребенка
В Башкирии прекращены поиски 20-летней Дианы Саетовой
Следком Башкирии возбудил уголовное дело факту гибели двух девочек в пожаре
В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали о драке в раздевалке после матча с «Локомотивом»
В Башкирии пропала 20-летняя Диана Сеитова
Жительница Башкирии обнаружила долг по «коммуналке», едва заселившись в новую квартиру
В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей
Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»
В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка
В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников
Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района