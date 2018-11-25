Адвокат дознавательницы, которую изнасиловали в Уфе, прокомментировала «алиби» начальников

В Уфе не утихает скандал, связанный с вопиющим случаем в рядах башкирской полиции, когда трое высокопоставленных офицеров жестоко изнасиловали 23-летнюю дознавательницу.

Общество разделилось на две группы: кто поддерживает молодую девушку, считая, что экс-офицеры должны понести заслуженное наказание, а кто-то задается вопросом, было ли изнасилование вообще. Ситуацию подогревают и адвокаты обвиняемых полицейских, которые заявляют: у каждого есть «железное» алиби, подтверждающее их непричастность. Кто-то в тот злополучный вечер вернулся домой пораньше и помогал укладывать спать внуков, кто-то отправился на встречу в загородное кафе, а кто-то заезжал в «Макдональдс» и там расплачивался кредитной картой.

Абсолютное молчание хранили только сама потерпевшая Гузель и ее сторона защиты. Никаких комментариев, официальных заявлений – ничего. Однако «КП-Уфа» удалось, наконец, связаться с адвокатом потерпевшей и выяснить – что же она думает насчет алиби экс-полицейских?

«СОХРАНЯЕТ РАЗУМ И ОПТИМИЗМ»

На главный вопрос, как себя чувствует сейчас Гузель, адвокат ответила лаконично.

- Как она себя может чувствовать? Наверное, не очень хорошо. Но при всем при этом она сохраняет и разум и оптимизм. При этом у нее сохраняется временная нетрудоспособность, - пояснила Ирина Валиева.

А вот на вопрос, вернется ли дознавательница обратно на службу в полицию, адвокат не смогла дать четкого ответа.

- Этого я не могу сказать абсолютно. Но она точно такой же полицейский, как и те, кто сейчас находится под стражей, - уточнила женщина.

Также Ирина Валиева опровергла все предположения, что на нее и ее подзащитную может оказываться какое-либо давление.

- Нет, никто на меня не давит и не может давить, потому что у меня есть определенный статус. Я осуществляю функцию защиты, - подтвердила адвокат.

«ВИДЕОЗАПИСИ С АЛИБИ ДАЖЕ НЕ СМОТРЕЛА»

Естественно, возникает резонный вопрос: почему сторона защиты обвиняемых экс-полицейских так уверена в их невиновности, аргументируя, что главным доказательством их непричастности является «железное» алиби каждого из троицы?

- Это надо спрашивать у самих обвиняемых и их адвокатов, почему они говорят так, а следствие считает по-другому. По поводу самих видеозаписей ничего не могу сказать, потому что, если честно, их даже не смотрела. Мне это просто неинтересно. Зачем смотреть и тратить свое время на то, что не имеет к нашей ситуации абсолютно никакого отношения, - недоумевает Ирина Валиева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/679135" frameborder="0"></iframe> У "Комсомолки" появилось видео, доказывающее алиби Салавата Галиева.

Что касается хода следствия, и как оно продвинулось на сегодняшний момент – эту информацию адвокат наотрез отказалась комментировать.

- Что касается хода предварительного расследования, никто из нас, адвокатов, не уполномочен комментировать это. Я думаю, мои коллеги со мной в этом полностью согласятся, - заявила женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юрист изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ситуацию

Женщина сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого» (подробней)

Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

Родственники изнасилованной полицейской: На пьянку Гузель и ее подругу привезли на служебной машине

Журналисты «КП» продолжают расследование, как высокопоставленные полицейские в Уфе надругались над своей подчиненной (подробнее)