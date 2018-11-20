Уфимского экс-полицейского, подозреваемого в изнасиловании, поддержали бывшие коллеги

Бывшие коллеги экс-начальника МВД по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева собрали в помощь мужчине крупную денежную сумму.

По данным портала «Горобзор» уже бывшие коллеги Матвеева решили поддержать начальника, несмотря на всю шумиху вокруг его персоны. Около 100 человек, работавших с обвиняемым, скинулись ему по тысяче рублей, чтобы «Матвеев не имел проблем в СИЗО».

Впрочем, ничего зазорного в данном поступке нет. Силовики прекрасно понимают, что условия содержания в изоляторе совсем не те, в которых ранее проживал начальник отдела МВД по одному из самых «жирных» районов республики.

Напомним, что сейчас Кировский районный суд Уфы обивиняет Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Всех троих мужчин арестовали до 31 декабря 2018 года.

По одной из версий, в ночь с 29 на 30 октября мужчины напали на 23-летнюю дознавательницу МВД, которая пришла к ним распивать спиртные напитки.

Впрочем, представители и друзья самого Матвеева отрицают причастность экс-полицейского к изнасилованию. По данным защиты, в ту роковую ночь 51-летний мужчина находился дома, и эту информацию могут подтвердить записи камер видеонаблюдения.

Защита остальных двух обвиняемых от полноценного общения с прессой отказывается.

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