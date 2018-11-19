Экс-полицейские, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы, сидят в одиночных камерах

Комната четыре на шесть, приточно-вытяжная вентиляция, матрац, постельное белье, полотенце, хорошее освещение и чистая питьевая вода – в таких условиях сейчас живут в СИЗО арестованные по подозрению в изнасиловании дознавательницы экс-полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук.

СИДЯТ ПО ОДНОМУ

С внеплановой проверкой на прошлой неделе в СИЗО грянул председатель общественной наблюдательной комиссии республики Олег Галин, чтобы посмотреть, как и где будут жить заключенные в ближайшие два месяца. Именно такую меру пресечения выбрал для обвиняемых Кировский районный суд.

Бывших стражей порядка в целях безопасности поместили в одиночные камеры. Так уж решила администрация учреждения.

Что касается мест размещение, то тюрьма такая же мрачная, как и большинство других. Теперь уже бывшие офицеры полиции живут здесь в грубых кирпичных казармах.

Площадь камер режимного корпуса стандартная – 4 на 6 метров. В помещении тепло, температурный режим соблюдается, в камере не бывает холоднее +18 градусов.

Теперь уже бывшие офицеры полиции живут в грубых кирпичных казармах

Со слов арестованных, полотенца для рук, лица и ног, а также постельное белье выдают сухими и чистыми. Белье меняют каждую неделю, после того, как арестованные примут душ. Водные процедуры – только раз в неделю.

В их камеры приносят литературу и настольные игры, чтобы не скучали.Экс-полицейские, как и все другие заключенные, едят ту же кашу и щи, надевают соответствующую одежду. Порции, с их слов, большие, после приема пищи чувствуют себя сытыми. Даже дополнительный кипяток для приготовления чая выдается – стоит только попросить.

ПЕРЕДАЧИ ПОСТУПАЮТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО

Со слов общественника, продуктовые и вещевые посылки поступают им без препятствий со стороны администрации учреждения.

Экс-полицейские едят ту же кашу и щи, как и все другие заключенные, надевают соответствующую одежду

Подозреваемых в насилии здесь никто не обижает – еще ни один из них не пожаловался на комиссию. Никаких унижений со стороны сотрудников не допускается. В таких условиях бывшие офицеры проведут два месяца или даже больше.

Напомним, что в ночь на 30 октября трое полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу, дочь главы ОМОН. Девушка распивала с ними горячительные напитки в кабинете Павла Яромчука. В какой-то момент мужчины стали приставать к коллеге, сорвали с нее одежду и надругались. Гульназ вышла из отдела только утром и сразу написала заявление в полицию. Адвокаты подозреваемых уверены – их подзащитные не виновны.

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