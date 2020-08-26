«Я не организатор преступления»: муж кассирши из Башкирии, похитившей 25 млн рублей, сделал в суде неожиданное признание

Фото: стопкадр передачи на Первом канале

В Салавате начались судебные слушания по громкому уголовному делу – перед судом предстала 37-летняя кассирша Луиза Хайруллина, которая прославилась на всю Россию, когда похитила из банка, в котором работала, около 25 миллионов рублей и вместе с семьей бросилась в бега. Напомним, когда через 1,5 месяца беглецов задержали на съемной квартире в Казани, женщина поначалу отказывалась что-либо говорить следователям, зато весьма разговорчив был ее муж – Марат Хайруллин. Мужчина наперебой убеждал и следователей, и журналистов, что во всем виноват только он. Мол, его по его требованию супруга выносила из кассы деньги, а он спускал их на игровых тотализаторах. Той же версии придерживался и отец Луизы Хайруллиной, называвший зятя игроманом, который уже проиграл и машину, и кучу денег, но так и не смог остановиться.

И вот на очередном судебном заседании Марат Хайруллин сделал громкое и неожиданное признание. Как передает телеканал «БСТ», на глазах у изумленной супруги мужчина отрекся от роли организатора, мол, он всего лишь шел на поводу у жены.

- Вину признаю, но единственное о чем прошу – рассмотреть мою роль в данном преступлении не как его организатора, - запинаясь, обратился к суду Марат Хайруллин.

Сама же знаменитая кассирша целиком и полностью признала свою вину, заявив, что готова рассказать всю правду в суде. Позже в беседе с журналистами женщина призналась, что очень беспокоится за будущее своих маленьких дочерей, и переживает, что получит очень большой срок.

Напомним, что эта громкая история, которую обсуждала вся Россия, случилась еще в конце мая 2019 года, когда во время проверки в кассе «Россельхозбанка» обнаружилась крупная недостача денег. Подозрения сразу же пали на старшего кассира Луизу Хайруллину, но допросить женщину не удалось – вместе с мужем и детьми она скрылась на своем «Рено Дастере». Почти полтора месяца беглецов разыскивали по всей России и, наконец, обнаружили на съемной квартире в Казани. Луизу этапировали в Уфу, где предъявили обвинение в «крупном присвоении и растрате денежных средств», и отправили в СИЗО. Муж Луизы сначала проходил только как свидетель, но позже ему предъявили обвинение в соучастии и отправили под домашний арест.