В Башкирии прокурор запросил 6 лет для кассирши, укравшей из банка 25 млн рублей

Луиза Хайруллина раскаялась в содеянном и переживает, что теперь нескоро увидится с дочками

В городском суде Салавата сегодня, 23 сентября, решается судьба знаменитой кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из кассы банка более 25 миллионов рублей. На судебном заседании гособвинитель запросил для самой знаменитой кассирши России, обвиняемой в присвоении и растрате в особо крупном размере, 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Для ее супруга, Марата Хайруллина, которого обвиняют в соучастии в преступлении, прокурор запросил 7 лет лишения свободы, а также год ограничения свободы после отбывания тюремного срока. Об этом «Комсомолке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В своем последнем слове Луиза Хайруллина заявила, что раскаивается в содеянном, а также попросила назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. По словам женщины, на ее иждивении находятся двое малолетних дочерей, по которым она очень скучает. Также Луиза Хайруллина подчеркнула, что никогда ранее не имела проблем с законом, а с места работы и по месту жительства у нее самые положительные характеристики.

Ее супруг Марат Хайруллин также попросил не назначать ему наказание, связанное с отбыванием в колонии, и даже пообещал вернуть все деньги банку.

После последних слов обвиняемых судья удалилась в совещательную комнату. Следующее судебное заседание, на котором решится судьба башкирских «Бонни и Клайда», состоится в следующий понедельник, 28 сентября.

Напомним, что эта громкая история, за которой, затаив дыхание, следила вся Башкирия, произошла еще в конце мая прошлого года. Тогда из кассы банка таинственным образом пропали более 25 миллионов рублей, а старший кассир Луиза Хайруллина вместе со всей своей семьей пропала из города. Через 1,5 месяца беглецов задержали оперативники на съемной квартире в Казани, Луизе предъявили обвинение и этапировали в Уфу. Ее муж сначала взял всю вину на себя, заявив, что это он заставлял жену выносить деньги из банка, а потом проигрывал их в букмекерских конторах. Позже он отказался от своих слов, заявив, что на такое признание его заставили пойти адвокаты жены. Однако Марату Хайруллину следствие также предъявило обвинение в пособничестве и отправило его под домашний арест. Выяснилось, что все похищенные деньги мужчина действительно спустил на ставках. Опеку над дочерями супругов передали пожилому отцу Луизы Хайруллиной, который очень переживает за дочь и непутевого зятя.