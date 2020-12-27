Друг 37-летнего Фазыла Х., который убил детей и совершил суицид после измены жены, рассказал о семье и о том, каким был сам мужчина.- Хорошая семья была, Фазыла я давно знаю. В последний раз летом виделись – такой хороший мужик, отзывчивый, веселый. Жену не очень хорошо знаю, пару раз только виделись. Детей растили, такие славные малыши были. В общем хорошая семья была у него, гордился ею, - сказал «КП» Айгиз.Известно, что Фазыл женился, когда ему было 30 лет, потом уже дети пошли – сначала сын, потом дочь. Знакомые и друзья никогда не замечали за ним агрессию и злость, поэтому для них данный случай просто шок.Напомним, что громкое преступление прогремело на всю страну в эти выходные – уфимец, узнав об измене своей супруги, вывез детей за 200 км от города, убил их, а затем совершил суицид. Тела самого мужчины, сына 6 лет и годовалой дочери нашли в его автомобиле ВАЗ-2115. Сейчас делом занимаются следователи. За несколько минут до смерти он позвонил своей супруге и сказал, что их сын уже мертв, и сейчас умрет дочь. Сообщение с таким содержанием он отправил и брату.