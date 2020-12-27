Всю страну шокировала новость о том, что в Башкирии 37-летний мужчина убил своих детей после измены жены, а затем совершил самоубийство, узнав об измене жены. Сейчас делом занимаются следователи и прокуратура, вторые – проверяют обстоятельства ЧП и выясняют, были ли проблемы в семье раньше. «КП» разузнала, что толкнуло Фазыла Х. на такой шаг, как жила семья, с чего началась вся история.«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ОН ПОШЕЛ НА ТАКОЙ ШАГ»Близкие семьи не могут поверить в то, что такое страшное горе произошло в образцовой на вид семье.- Мы знакомы с Фазылом очень давно, жили в соседних деревнях. Сам он сирота – мама умерла, когда ему было шесть лет, отца не было, попал в интернат. После – учился, работал, и только к 30-ти годам женился, - рассказал «КП» его товарищ Айгиз.Молодой человек назвал семью образцовой – работали, растили детей, почти никогда не ругались, друг за друга горой стояли.- Я не верю, что он пошел на такой шаг. Наверно, это все было сделано в состоянии аффекта. Мы с ним в последний раз летом виделись, рассказывал про семью своих, детей, все хорошо у них было. Гордился, что у него растут и дочь, и сын. Дети были такие хорошенькие, красивые, - продолжает Айгиз.Только вот другие знакомые утверждают, что в семье все было хорошо только со стороны – здесь все шло к разводу. А этот случай просто стал последней каплей.- В тот день она пришла домой только утром, он сидел ждал ее в машине во дворе. Они поговорили, объяснились, вместе зашли домой. В три часа дня он ушел с детьми якобы на прогулку, а на самом деле провернул свой коварный план, - рассказали «КП» знакомые супруги.НАПИСАЛ СООБЩЕНИЕ БРАТУ И ПОЗВОНИЛ ЖЕНЕКак сообщил собственный источник «КП-Уфа», за несколько минут до своей смерти он позвонил супруге и рассказал, что их сын умер, а через несколько минут умрет и дочь. Сообщение с таким же содержанием он отправил своему брату. После этого Фазыл перестал выходить на связь, и через несколько часов был найден мертвым со своими детьми.Правоохранители по факту исчезновения детей сразу возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних). В эту же минуту начались поиски Фазыла с годовалой дочерью и шестилетним сыном.Следователи отследили передвижения автомобиля главы семейства по камерам – его старенький ВАЗ-2115 двигался в сторону аэропорта, а потом был замечен в Давлекановском районе Башкирии, откуда он родом.Несмотря на усиленные поиски, живыми их найти не удалось – через несколько часов после начала поисковых операций машина Фазыла была найдена на берегу реки Уршак в Давлекановском районе. Это почти 200 км от дома. Нашли ВАЗ местные жители и сразу позвонили в полицию.- Мы узнали, что ищут Фазыла с детьми, поехали по следам и наткнулись на машину, - рассказали сельчане.В автомобиле обнаружили тела троих человек – самого Фазыла, дочери и сына. \\\\\\\\ПРИЗНАЛАСЬ В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕЭта история началась в субботу 26 декабря. В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила правоохранителям, что ее супруг забрал общих детей после ссоры и уехал в неизвестном направлении. Женщина рассказала полицейским, что на корпоративе изменила своему мужу с коллегой, а, придя домой, призналась ему в этом. На этой почве супруги сильно поругались, Фазыл не мог поверить в то, что его любимая с ним так поступила. Пока та была в душе, он собрал детей и ушел с ними. Телефон его замолчал, а на столе Галия нашла прощальную записку с обвинениями. Тогда-то она и поняла, что Фазыл увел детей не на прогулку, и обратилась в полицию.ОФИЦИАЛЬНОРасследованием дела занимается следственный комитет Башкирии. У них пока только одна версия – Фазыл убил своих детей, а потом свел счеты с жизнью. Места несчастному случаю нет. В данный момент стражи порядка проводят осмотр места происшествия, назначены судмедэкспертизы, допрашиваются члены семьи потерпевших и другие свидетели.Делом заинтересовалась и прокуратура – ведомство проверяет, как жила семья, были ли серьезные проблемы еще до трагического случая.