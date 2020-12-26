Трагически завершились поиски мужчины из Уфы, который забрал своих детей после ссоры с женой и уехал на своем ВАЗ-2115. «КП-Уфа» выяснила по своим источникам, что тела мужчины и его двоих детей в возрасте одного года и шести лет были найдены в поле в автомобиле в Давлекановском районе, откуда родом глава семьи. Предварительно, мужчина убил детей и покончил с собой. Сейчас дело расследуют МВД и следственный комитет. Официальных комментариев и подробностей пока не поступало. В полиции лишь подтвердили тот факт, что поиски завершены.С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬПоиски Фаниля (имена здесь и далее изменены – Ред.) начались сегодня, 26 декабря. В уфимский отдел полиции с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что муж после ссоры с ней забрал детей и уехал в неизвестном направлении.Супруги поругались на почве ревности – женщина гуляла на корпоративе с коллегами и, придя домой, призналась мужу в измене. После конфликта Фаниль одел детей, вышел с ними из дома, а обратно не вернулся. Его телефон уже молчал, и тогда женщина поняла, что что-то здесь не так. Когда она нашла от него прощальную записку, то решила обратиться в полицию.КАК ВЕЛИСЬ ПОИСКИПредчувствие не подвело женщину – муж забрал детей далеко не на прогулку. Правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения, что машина Фаниля двигалась в сторону аэропорта, а затем была замечена в Давлекановском районе Башкирии, где родился и вырос мужчина.Уже через несколько часов в поле нашли его автомобиль, а в нем три тела – мужчина расправился с детьми, а потом покончил с собой. Сейчас на месте работают правоохранители. Известно, что дети были найдены с признаками отравления выхлопными газами.– Поиски завершены. Подробности будут позже, - прокомментировали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии.СЛУЧАЙ – НЕ ПЕРВЫЙПохожая история произошла в Уфе в 2019 году. 26 октября 2019 года Артем Мазов после ссоры с женой забрал детей 5 и 9 лет и уехал в неизвестном направлении. Через некоторое время его автомобиль найдут на территории санатория «Речные зори», а в воде – надувной матрас с их отпечатками. Поиски не прекращались – Мазова с детьми искали водолазы, волонтеры и правоохранители. И лишь в июне 2020 года из воды вытащили тела его детей, которые полностью разложились. Опознать их получилось только по одежде.Труп первого ребенка, 9-летнего мальчика, нашли вечером 19 июня на берегу реки Уфимка в Калининском районе.Буквально через три часа пришла еще одна шокирующая новость – в Демском районе Уфы недалеко от острова Козарез спасатели достали воды «неустановленное тело мужского пола». Несчастная мать также смогла опознать своего 5-летнего сына.О судьбе Мазова до сих пор ничего неизвестно.«КП-Уфа» следит за развитием событий.