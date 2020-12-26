Сегодня днем, 26 декабря, в Уфе были объявлены в розыск отец и двое его маленьких детей. Заявление в полицию подала мать несовершеннолетних.По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина увез годовалую девочку и 6-летнего мальчика в неизвестном направлении после того как утром у него произошла ссора с женой на почве ревности. Перед уходом он оставил записку. Ее содержание пока неизвестно.Собеседник добавил, что уфимец уехал с несовершеннолетними на своем автомобиле ВАЗ-2115 зеленого цвета. Дорожные камеры засекли легковушку, когда она двигалась в сторону аэропорта и на автодороге в Давлекановском районе.В МВД Башкирии факт пропажи подтвердили: «В полицию города Уфы поступило заявление от мамы. Сотрудниками полиции ведется розыск отца и двоих детей».Напомним, в Уфе похожая история, которая закончилась настоящей трагедией, произошла в конце октября 2019 года. Тогда 37-летний уфимец Артем Мазов после ссоры с женой собрал своих сыновей 5 и 8 лет на прогулку и пропал. Его брошенный автомобиль нашли неподалеку от санатория в Калининском районе. Перед исчезновением мужчина покупал в магазине моток веревки. Семь месяцев спустя дети были найдены мертвыми в реке Белой. О судьбе Артема Мазова до сих пор ничего неизвестно.