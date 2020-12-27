Громким преступлением, в котором вчера 37-летний мужчина убил своих детей одного года и шести лет, заинтересовалась прокуратура.Как пояснили в надзорном ведомстве, на место ЧП выехал и прокурор Давлекановского района, в котором произошел трагический случай, Юрий Сердюк для координации действий правоохранительных органов.В настоящее время прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего и дает оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.Однако знакомые семьи утверждают, что «семья жила хорошо», работали, растили детей. Но этот случай вывел главу семьи из себя. Известно, что ревнивец вырос сиротой - мама умерла, когда ему было всего шесть лет, а отца не было.Напомним, что в субботу днем 26 декабря уфимка обратилась в отдел полиции и рассказала, что ее супруг забрал детей и уехал в неизвестном направлении после того, как она призналась ему в измене на корпоративе. К сожалению, живыми их найти не удалось. Тела мужчины и малышей с признаками отравления угарным газом были найдены в его автомобиле ВАЗ-2115 на берегу реки Уршак в Давлекановском районе. Делом также занимаются и следователи. Назначены судмедэкспертизы для того, чтобы установить точную причину смерти семьи.