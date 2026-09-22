И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов выразил соболезнования родным погибших при пожаре в ТСК в Стерлитамаке

Фото: МЧС по РБ

И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке. Напомним, на данный момент известно о 9 пострадавших и 4 погибших в результате возгорания в четырехэтажном здании на улице Коммунистической.

- Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких. Это невосполнимая утрата, - написал в своих соцсетях и.о. мэра Уфы.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях заявил, что все торговые центры в регионе ждут проверки противопожарной безопасности. И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов заявил, что взял проверки в городе на личный контроль.

- Дал поручения городским службам провести масштабные проверки всех торговых площадок Уфы. Важно выявить риски и устранить их до того, как случится возможная беда, - заявил Шарипов.

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