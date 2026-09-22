«Там этаж как лабиринт, быстро не выберешься»: очевидцы пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке рассказали новые подробности ЧП

Пожар в четырехэтажном ТСК «Солнечный» начался на втором этаже. Фото: МЧС по РБ

Около 13:30 22 сентября в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке посетители заметили задымление на втором этаже. В считаные минуты огонь охватил почти весь второй этаж, к зданию прибыли сотрудники пожарной охраны МЧС Башкирии, сотрудники полиции и другие экстренные службы. Из торгового центра эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка. Сообщается о 4 погибших и пяти пострадавших. Очевидцы засняли на видео, как спасаясь от огня, несколько человек прыгали из окон.

На данный момент на месте работают сотрудники прокуратуры и СК, тушение пожара продолжается. Точные причины возгорания установят эксперты-криминалисты. Состояние пострадавших прокомментировали в Минздраве Башкирии.

- На данный момент в ГКБ № 1 города Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из них в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трёх других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Позднее стало известно, что в больницу доставили еще одного пострадавшего при пожаре. На данный момент с места госпитализировали 5 человек.

ВОЗГОРАНИЕ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

Один из местных жителей рассказал «КП-Уфа», что он проходил около ТСК «Солнечный» в обеденное время и увидел, как из окон здания валит дым.

- Я решил туда пойти и услышал, как с третьего этажа кричат дети. Возможно, это были не дети, мне потом сказали. Потом я увидел, как приехал грузовик «Газель» и водитель залез на него. Поставил лестницу и начал со второго этажа через окно на грузовик людей эвакуировать. Потом уже пожарные приехали, - вспоминает житель Стерлитамака.

По словам очевидца, когда пожарные начали тушить возгорание, он увидел, что из окон летели горящие обломки и падали прямо на припаркованную под окнами ТСК машину. А черный дым над горящим зданием был виден с другого конца улицы Коммунистической. Также он сообщил, что с улицы никаких сигналов, напоминающих противопожарную сигнализацию, не было слышно.

- С улицы точно слышно не было. Внутри я не знаю, - говорит очевидец пожара.

Еще один житель Стерлитамака, частый посетитель ТСК «Солнечный» рассказал «КП-Уфа», что пожар начался в магазине одежды, совмещенным с ателье и швейным цехом.

- Там на втором этаже куча маленьких магазинов одежды, это как мини-базар. А первый этаж занимал продуктовый рынок, - рассказывает местный житель.

По его словам, на втором этаже ТСК пространство обустроено так, что напоминает лабиринт из бесконечных прилавков с одеждой.

- Там этаж как лабиринт, быстро не выберешься, если все в дыму. Проходы между отделами, где торгуют шмотками - метра нету. Лично я сигнализацию не слышал, но датчики там точно стояли и моргали, - рассказывает местный житель.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, ранее Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара.

ЧП в Стерлитамаке, где погибли 4 и пострадали 4 человека, прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. По данным руководителя региона, на данный момент открытое горение ликвидировано, на месте работают экстренные службы.

- К сожалению, четыре человека погибли, выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Сегодня на месте соберется комиссия по ЧС. Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии, - прокомментировал глава Башкирии.