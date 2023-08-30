В начале августа 39-летний Ильдар Б. напугал весь город

Военнослужащий, который в начале августа угрожал взорвать гранатой заправку, покончил с собой в камере, рассказал «КП-Уфа» источник близкий к следствию.

Как мы рассказывали ранее, 39-летний Ильдар Б. служил по контракту в зоне СВО. В декабре прошлого года он самовольно покинул воинскую часть. Его поймали, доставили в Уфу и завели уголовное дело. 2 августа 2023 года его везли на психиатрическую экспертизу в Базилевку. По дороге, подвергая опасности и свою, и чужие жизни, он выхватил гранату и угрожал взорвать автозаправку, требуя закрыть уголовное дело и встречи с Радием Хабировым.

Глава республики лично выехал к нему на встречу и уговорил солдата сдаться, пообещав предоставить адвоката, что было в тот же день исполнено.

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