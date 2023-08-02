«Слушай, мне твоя жизнь просто дорога»: переговоры Хабирова с грозившимся взорвать гранату в Уфе мужчиной попали на видео

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В сети появилось видео переговоров главы Башкирии Радия Хабирова с мужчиной, который грозился взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе. Ролик опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», связанный с властями региона.

На кадрах видно, что Хабиров стоит в нескольких метрах от мужчины и пытается завязать с ними беседу. Ниже – их разговор.

– Слушай – чтоб ты понимал – мне твоя жизнь просто дорога, потому что ты попал в беду. На самом деле, я тебе помочь хочу, – сказал Хабиров.

– Если я положу эту гранату, моя беда закончится, что ли? – спросил мужчина в ответ.

– Твоя беда закончится точно. Но когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза. Ты должен понимать это. Ильдар, давай сделаем так: отойди туда, положи там [гранату], никто не подойдет. Захочешь – вернешься – заберешь ее. Мы с тобой сядем, поговорим, – попросил руководитель региона.

После этих слов главы Башкирии мужчина рассмеялся, но впоследствии все же поговорил с ним. Убрал ли он гранату, на видео заметить невозможно – оно обрывисто смонтировано. Так или иначе известно, что после беседы вооруженный сдался правоохранительным органам.

Напомним, вооруженный мужчина появился на Нагаевском шоссе возле местной АЗС незадолго до полудня 2 августа. Из-за него силовики перекрыли трассу. По предварительным данным, он является военным дезертиром. На него предположительно завели уголовное дело за оставление части, и он требовал отменить разбирательство против него. Сначала с ним вела переговоры полиция, но после этого мужчина потребовал на беседу главу Башкирии. Руководитель региона приехал спустя несколько минут и говорил с мужчиной с глазу на глаз. После беседы с Хабировым дезертир сдался.