Следком возбудил уголовное дело из-за падения остановочного павильона на 2 подростков в Иглино

ЧП случилось во время непогоды Фото: СК Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту падения остановки на двух подростков в Иглинском районе. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

Инцидент случился вчера днем, 16 августа, на автобусной остановке «Мечеть» в селе Иглино. Во время непогоды на парня и девушку 16 и 17 лет рухнула металлическая конструкция. Прохожие оказали помощь пострадавшим и вызвали скорую. Несовершеннолетние в состоянии средней тяжести были госпитализированы больницу №17.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Специалистами был проведен осмотр места ЧП. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия, а также работники муниципальных учреждений. В ходе расследования будет установлено соответствие остановки ГОСТу и другим требованиям.

– По результатам действиям должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка, – сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.