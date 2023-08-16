В Иглино на девушку и парня рухнула остановка

Пострадавшие находятся в состоянии в средней тяжести Фото: Соцсети

В Иглинском районе Башкирии остановочный павильон рухнул на двух человек. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Инцидент произошел возле дома №21 по улице Якутова в селе Иглино. Конструкция, по словам местных, упала на девушку и парня. Их смогли вытащить очевидцы происшествия.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что пострадавших доставили в больницу №17. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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