По факту падения остановочного павильона на 2 подростков в Иглино прокуратура начала проверку

ЧП случилось во время непогоды Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту падения остановки на двух подростков в Иглинском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился вчера днем, 16 августа, на автобусной остановке «Мечеть» в селе Иглино. Во время непогоды на парня и девушку 16 и 17 лет рухнула металлическая конструкция. В результате несовершеннолетние в состоянии средней тяжести были госпитализированы больницу №17.

Для установления обстоятельств ЧП на место происшествия выехал зампрокурора Иглинского района Ильгиз Лукманов. Во время надзорных мероприятий прокуратура планирует дать оценку лицам, ответственным за установку, содержание и эксплуатацию остановки.

– По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила прокуратура Башкирии.

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