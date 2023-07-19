Дядя погибшей блогерши Дианы Сафаровой рассказал, что сейчас происходит с ее детьми

Фото из личного архива Дианы Сафаровой

Стало известно, как складывается судьба троих детей погибшей в аварии блогерши Дианы Сафаровой. Женщина насмерть разбилась в мае в Чишмах.

Как рассказал известный певец и дядя Сафаровой Анвар Нургалиев, мальчики-близнецы научились кататься на велосипеде и вместе с ним разбирались в автомобиле. Старшая дочь блогерши очень тяжело воспринимает уход любимой мамы и не появляется в соцсетях.

— Наконец-то вырвались к детишкам, давно их не видел, не было времени. Но соскучился по ним, конечно. Учились кататься на двухколесном велосипеде, — рассказал Нургалиев.

Напомним, ранее суд в Уфе продлил домашний арест обвиняемому в смертельном ДТП.

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