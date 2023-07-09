За выходные дни 8 и 9 июля в Башкирии утонули девять человек

фото: МЧС РБ

За выходные дни в субботу и воскресенье, 8 и 9 июля, в Башкирии произошло 11 происшествий на воде: девять человек утонули, двоих удалось спасти. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– По каждому происшествию проводятся оперативно-следственные мероприятия. Со слов очевидцев, погибшие взрослые употребляли спиртное. Места купания [где погибли люди] были стихийные – так называемые «дикие пляжи», – отметили в экстренном ведомстве.

МЧС также опубликовало сводку по погибшим на воде. В субботу утонули семеро человек, в том числе:

– 8-летний мальчик в реке Куваш в Дюртюлях;

– 19-летний парень в пруду рядом с деревней Кистенли-Богданово Бижбулякского района;

– 53-летний мужчина в реке Белой в Кушнаренково;

– четверо мужчин в реке Белой в Уфе (двое погибших), в пруду в Татышлинском районе и в реке Ашкадар в Стерлитамаке.

В воскресенье жертвами воды стали два человека: в реке Ай в деревне Шаряково Салаватского района утонул 39-летний житель Челябинской области, а в пруду села Кудеевский Иглинского района – 36-летний мужчина.

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