На реке Ай в Башкирии утонул пьяный житель Челябинской области

На реке Ай возле деревни Шаряково Салаватского района Башкирии утонул пьяный житель города Сатка Челябинской области

На реке Ай возле деревни Шаряково Салаватского района Башкирии утонул пьяный житель города Сатка Челябинской области. Ему было 39 лет. Соответствующее сообщение поступило в республиканское МЧС утром 9 июля, передала пресс-служба ведомства.

– По словам родственников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, тело передано сотрудникам правоохранительных органов, – передали в МЧС. – Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В ведомстве добавили, что место, где погиб мужчина, не было оборудовано для купания. На берегу есть баннеры, которое оповещают о том, что купание там запрещено.

Напомним, вчера, 8 июля, в одной из рек Башкирии утонул 8-летний мальчик.

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