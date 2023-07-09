В Башкирии 19-летний парень утонул на глазах друга, который пытался его спасти

Тело погибшего в водоеме обнаружили водолазы Госкомитета РБ по ЧС

В Бижбулякском районе Башкирии 19-летний парень утонул на глазах друга, который пытался его спасти. Инцидент произошел вечером 8 июля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в ведомстве, двое молодых ребят после жаркого рабочего дня пошли охладиться на пруд в трех километрах от села Кистенли-Богданово. Они разделись и зашли в воду. Отплыв буквально четыре метра от берега, старший товарищ начал кричать, что не может плыть. Приятель бросился ему на помощь, на спасти его не хватило сил.

Тело погибшего в водоеме обнаружили водолазы Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, в тот же день на реке Ай в Башкирии утонул пьяный житель Челябинской области.

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