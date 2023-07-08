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НовостиОбщество8 июля 2023 16:09

Жители Башкирии извлекли из реки тело 8-летнего мальчика

Ребенок утонул, купаясь в водоеме
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Башкирии сообщили о гибели ребенка. По данным ведомства, сегодня, 8 июля, утонул 8-летний ребенок в реке Куваш.

По предоставленным данным, ЧП произошло около села Асянова в Дюртюлинском районе. Тело извлекли местные жители.

Мальчик купался в непредназначенном для этого месте, сейчас его передали сотрудникам полиции, подробности ЧП еще уточняются.

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