Обвиняемому в смертельном ДТП, где погибла блогер Диана Сафарова, продлили домашний арест

Для многих подписчиков Диана Сафарова оставалась примером оптимизма и жизнелюбия. Фото: соцсети

В Чишминском районе суд продлил домашний арест обвиняемому в смертельном ДТП, где погибла блогер и племянница Анвара Нургалиева Диана Сафарова. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», сам мужчина с такой мерой пресечения полностью согласен. 36-летний Вадим Л. в момент аварии был пьян, поэтому нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение.

Напомним, эта жуткая авария произошла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Диана Сафарова проводила вечер вместе с детьми и родственниками, потом засобиралась домой по делам. По дороге ее Honda Civic подрезала другая иномарка, из-за чего автомобиль блогерши на большой скорости врезался в железный забор. От полученных травм молодая женщина скончалась на месте. У нее остались трое маленьких детей, над которыми сейчас оформили опеку родители Дианы Сафаровой.

– Управляя автомобилем марки Toyota Camry, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый допустил столкновение с автомобилем Honda Civic, который в результате столкновения потерял управление, допустил съезд в кювет, столкнулся с ограждением, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На похороны Дианы Сафаровой собрались сотни человек – все они вспоминали погибшую как человека с большим и добрым сердцем, которая помогала землякам, отправившимся на СВО. Все они надеются, что виновник ДТП понесет заслуженное наказание. Впрочем, за содеянное обвиняемому мужчине сейчас грозит до 10 лет лишения свободы.