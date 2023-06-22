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Из-за переноса выходного дня с 24 на 27 июня в Башкирии изменится график работы поликлиник. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Все записи к специалистам с субботы, 24 июня, будут перенесены на вторник, 27 июня. 27 и 28 числа медицинские учреждения будут работать по субботнему графику.

Напомним, в Башкирии в соответствии с распоряжением главы республики Радия Хабирова 24 июня объявлено рабочим днем, а 27 июня – выходным. В связи с этим измениться график работы автобусов в республике. На недавнем оперативном совещании в Центре управления республикой премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объяснил, что принятое решение поможет снизить нагрузку на дороги в центре Уфы во время проведения X Форума регионов России и Беларуси, который состоится в 27 и 28 июня.