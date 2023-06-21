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Из-за переноса выходного дня с 24 на 27 июня в Башкирии изменится график работы автобусов. Об этом рассказала пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранс».

Автобусы на городских и пригородных маршрутах 24 и 27 июня станут работать по расписанию субботы, 25 и 28 числа – по расписанию воскресенья.

Напомним, в Башкирии в соответствии с распоряжением главы республики Радия Хабирова 24 июня объявлено рабочим днем, а 27 июня – выходным. На недавнем оперативном совещании в Центре управления республикой премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объяснил, что принятое решение поможет снизить нагрузку на дороги в центре Уфы во время проведения X Форума регионов России и Беларуси, который состоится в 27 и 28 июня.