Власти Башкирии планируют сделать 24 июня рабочим днем, а 27 июня – выходным

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Правительство Башкирии планирует сделать 24 июня рабочим денм, а 27 июня – выходным. С таким предложением выступил на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой премьер-министр региона Андрей Назаров.

Такое предложение было выдвинуто в связи с проведением в Уфе X Форума регионов России и Беларуси.

– Жители наши имеют все права на то, чтобы комфортно передвигаться в эти дни. Три-четыре дня дополнительной нагрузки на город возникнет, когда гости будут. А мы же готовимся еще, и сейчас эта проблема уже возникла. Люди по полтора часа ехали из загорода в Уфу. Для этого мы приняли решение, что в субботу, 24-го, будет рабочий день, а 27-го, во вторник, будет выходной день. Таким образом, когда у нас гости приедут, часть уфимцев сможет спокойно отдыхать и уехать из города. Администрация главы республики уже прорабатывает это вопрос, – заявил Назаров.

Окончательное решение по данному вопросу, как заявили власти, будет озвучено сегодня.