24 июня в Башкирии объявлен рабочим днем, а 27 июня – выходным

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В Башкирии 24 июня объявлен рабочим днем, а 27 июня – выходным. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики Радием Хабировым, было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, государственные служащие, назначение которых осуществляет сам руководитель региона, будут привлечены к работе в грядущую субботу – 24 июня. Вместе с тем им будет предоставлен выходной в следующий вторник – 27 июня.

Аналогичное решение в отношении своих подчиненных, как следует из распоряжения Хабирова, должны принять главы региональных ведомства и подведомственных им организаций. Однако для органов местного самоуправления данная и работодателей республики мера носит лишь рекомендательный характер.