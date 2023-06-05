В Уфе сошел с рельсов привезенный из Москвы трамвай

фото: Telegram // Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия

В Уфе сошел с рельсов один из старых трамваев, привезенный из Москвы. Инцидент произошел на линии в районе автоцентра ВАЗ в Черниковке. Об этом сообщил телеграм-канал «Моя Уфа».

Случай «КП-Уфа» прокомментировал исполняющий обязанности директора городского Управления инфраструктурой транспорта Олег Хмарин. По его словам, во время схода вагона с рельсов пассажиров в нем не было, поскольку он находился на обкатке.

– В настоящее время вагон поставили обратно на рельсы и отправили по маршруту обкатки. Причина схода – посторонний предмет на рельсах. В настоящее время все устранено, вагон в порядке находится, в исправном техническом состоянии. Сейчас проблем никаких нет, – рассказал Хмарин.

Напомним, изначально Уфе планировали предоставить 50 поддержанных трамваев из Москвы. В начале этого года стало известно, что передачу транспорта приостановили по инициативе властей столицы России «в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава». Впоследствии вопрос был пересмотрен, и город стал получать вагоны. Московские вагоны начали выходить на линию 1 июня.