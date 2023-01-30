Власти Москвы перехотели отдавать Уфе 50 подержанных трамваев

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Московские власти передумали передавать Уфе 50 подержанных трамваев. Их должны были доставить в башкирскую столицу еще в декабре 2021 года.

Власти Уфы неоднократно заявляли, что для решения проблемы с электротранспортом, необходимо обновить подвижной состав. Уфимские трамваи находятся в плачевном состоянии – износ составляет не менее 95%.

В 2021 году тогдашний мэр башкирской столицы Сергей Греков заявил, что городская администрация договорилась с московской мэрией о безвозмездной передаче 50 подержанных трамвайных вагонов. За транспортировку из московского депо в Уфе власти были готовы заплатить 16,4 млн рублей.

Летом 2022 года намерения получить в Москве трамваи и привезти их в Уфу подтвердил действующий мэр города Ратмир Мавлиев. «КП-Уфа» сегодня стало известно, что передачу 50 вагонов отменили в московской мэрии.

- Ранее в рамках достигнутых договоренностей с Правительством Москвы городу Уфе планировалось безвозмездно передать 50 трамвайных вагонов, однако, в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава Правительство Москвы приняло решение приостановить передачу трамваев, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии.

Также в городской администрации пояснили, что «возможность дальнейшей передачи трамваев рассматривается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы».