За доставку подержанных трамваев из Москвы Уфа заплатит 16 млн рублей

Фото: Городской электротранспорт

Накануне городское «Управление инфраструктурой транспорта» Уфы объявило электронный аукцион по отбору подрядчика для доставки 50 подержанных трамваев из Москвы в Уфу. Ранее о том, что из столицы в Уфу прибудут изношенные лишь на 50% вагоны заявлял мэр Сергей Греков. По данным МУЭТ, сейчас износ имеющихся трамваев составляет 98%.

Согласно данным госзакупки, организация-победитель должна будет привезти автомобильным транспортом в Уфу 23 трамвая марки КТМ и 27 марки «Татра Т3». Начальная цена закупки – 16,4 млн рублей. В аукционе победит тот, кто предложит наименьшую цену.

По данным закупочной документации, победитель должен будет погрузить вагоны с трамвайного кольца в Москве на улице Чертановской и доставить в уфимские трамвайные депо на бульваре Хадии Давлетшиной и на проспекте Октября. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2021 года. За доставку вагонов заплатит МУП «УИТ».