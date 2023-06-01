В Уфе на линию выпустили пять старых трамваев из Москвы

кадр видео: Telegram // Спутник FM | News Ufa

В Уфе 1 июня на линию вышли пять старых трамваев, которые городу по договоренности бесплатно передало правительство Москвы. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе мэрии.

– В Уфу прибыли все 7 вагонов. На линию выпущено 5 единиц. 2 трамвая готовят к выпуску, – передали в администрации.

Там добавили, что московские трамваи сейчас обслуживают маршрут №8 в Черниковке.

Напомним, изначально Уфа планировали предоставить 50 поддержанных трамваев за 16,4 миллионов рублей. В начале этого года стало известно, что передачу транспорта приостановили по инициативе властей столицы России «в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава». Впоследствии вопрос был пересмотрен, и город стал получать вагоны.