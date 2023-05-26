Мэрия Уфы: Шакшинский мост в ближайшее время закрывать не планируется

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Шакшинский мост в Уфе в ближайшее время закрывать на ремонт не планируется. Об этом 26 мая сообщила мэрия.

– В настоящее время идут процедуры заключения контрактов и подготовка необходимой документации, – говорится на сайте администрации. – О начале ремонтных работ и изменении движения по мосту будем информировать жителей в социальных сетях.

Напомним, Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша. Его протяженность составляет 440 метров. Специалисты назвали его текущее состояние непригодным для «нормальной эксплуатации». Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев.

Стоимость ремонта моста оценивается в 2,2 млрд рублей. Предполагается, что работы по обновлению объекта будут вестись два года – на этой неделе глава Башкирии предсказал, что из-за этого на севере города возникнут проблемы с дорожным трафиком.