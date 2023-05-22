Хабиров предсказал проблемы с дорожным трафиком из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе

фото: мэрия Уфы

В этом году в Уфе начнется ремонт Шакшинского моста. Глава Башкирии Радий Хабиров предсказал, что масштабные ремонты «безусловно вызовут определенные проблемы с дорожным трафиком». Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 22 мая.

– Это [проблемы с трафиком] мы должны признать, но сделать этот ремонт мы должны – мост по сути предаварийный. Ратмир Рафилович [Мавлиев, мэр Уфы], вам поручение – людей надо информировать заранее, чтобы они меняли свои графики и понимали, как объезжать и так далее, – обратился к сити-менеджеру руководитель региона.

Вице-премьеру Алану Марзаеву, который курирует в Башкирии дорожное строительство, Хабиров поручил посмотреть, как ремонт можно организовать таким образом, чтобы «максимально сохранить возможность [транспортного] потока».

Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша. Его протяженность составляет 440 метров. Специалисты назвали его текущее состоянии непригодным для «нормальной эксплуатации». Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев. Стоимость ремонта моста оценивается в 2,2 млрд рублей.