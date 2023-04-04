А теперь и на севере! В Уфе почти на два года частично перекроют движение по оживленном мосту

Половина проезжей части будет закрыта до февраля 2025 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В Уфе начнут перекрывать Шакшинский мост для ремонта сооружения.

Недавно уфимская мэрия заключила контракт с «Башкиравтодором» на капитальный ремонт Шакшинского моста. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, 31 марта 2023 года был заключен контракт на ремонт моста через реку Уфа, соединяющий микрорайон Шакша с Черниковкой. Деньги на ремонт выделят из федерального, республиканского и городского бюджетов. Согласно проекту, завершится капитальный ремонт Шакшинского моста 28 февраля 2025 года.

Сам мост через реку Уфа представляет собой сооружение 440 метров длиной и четырьмя полосами движения. Когда строители приступят к работе, половину проезжей части будут перекрывать. Проще говоря, с началом ремонта и до февраля 2025 года Шакшинский мост станет двухполосным.

По проекту планируется заменить все балки на пролетах правобережной эстакады на другие, «неразрезные цельнометаллические». Заменят и опорные части и деформированные на данный момент швы и другие конструкции моста.

С какого момента для движения будет перекрыта половина Шакшинского моста, пока не сообщается. Как отметили в уфимской мэрии, график разработает «Башкиравтодор». Жителям микрорайона Шакша обещают сообщить о начале ремонта заранее.

- Уфимцам и гостям столицы следует заранее быть готовыми к возможным затруднениям движения автотранспорта и закладывать больше времени на свой маршрут, - подчеркнули в уфимской мэрии.

К слову, жители Шакши и близлежащих деревень и садовых товариществ уже выразили свое недовольство перекрытием моста. Активисты создали в сети петицию, которую уже подписали более 4,5 тысяч человек. Авторы предлагают властям Башкирии запретить проезд по мосту большегрузов и построить новый мост с развязкой в сторону села Иглино. И лишь после этого начинать капремонт существующего моста через реку Уфа.

Все дело в том, что большинство жителей Шакши и соседних деревень работают на другой стороне реки. К тому же, в Шакшу на работу приезжает немало рабочих, в том числе на личных автомобилях. Жители считают, что из-за ремонта моста может возникнуть транспортный коллапс.