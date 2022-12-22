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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:47

Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется в начале 2023 года

Специалисты провели обследование и пришли к выводу, что конструкция непригодна для нормального использования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Шакшинский автомобильный мост в Уфе начнут капитально ремонтировать в начале 2023 года. Сейчас городские службы ведут подготовительную работу для поиска подрядчика. Об этом 22 декабря сообщила мэрия.

В администрации отметили, что мост обследовали специалисты. Они сделали вывод, что его состояние следует считать непригодным для «нормальной эксплуатации».

– В составных по длине железобетонных балках пролетных строениях правобережной эстакады зафиксированы значительные провисы и раскрытие клеевых стыков, что свидетельствует о наступлении второго предельного состояния и о существенном снижении грузоподъемности, – пояснили в мэрии.

Мосту необходимо заменить все балки правобережной эстакады, опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев. План капитального ремонта уже есть. Он получил положительное заключение госэкспертизы.

Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша. Его протяженность составляет 440 метров.