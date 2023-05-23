Парламент Башкирии в третий раз будет дорабатывать законопроект о запрете чайлдфри

Парламент Башкирии в третий раз будет дорабатывать отклоненный Госдумой законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей и подростков. Госсобрание-Курултай намерено внести поправки в инициативу с учетом позиции религиозных конфессий. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба законодательного органа.

– Есть ряд вопросов, которые необходимо снять, – сказал спикер Константин Толкачев. – Так, например, патриарх Кирилл считает, что в предложенной редакции под запретом может оказаться информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Проведем консультации с представителями духовенства, общественными организациями. […] Мы понимаем важность законопроекта и не планируем от него отказываться.

Толкачев заявил, что концепция законопроекта в целом «получила большую поддержку в обществе и в депутатском корпусе». Норма, предлагающая установить запрет на распространение среди несовершеннолетних идеологии добровольного отказа от рождения детей, направлена на «сохранение традиционной семьи».

– Разворот от чуждых нам западных ориентиров к традиционной российской самоидентичности требует от нас настороженности по отношению к информационным угрозам. Незрелые детские умы в силу особенностей возраста легче поддаются деструктивному влиянию. Идея праздности и бездетности может показаться ребенку привлекательной и со временем перерасти в жизненную позицию. В отличие от взрослых, которые способны принимать взвешенные решения, ребенок может пойти по ложному пути под воздействием информационной «обработки», – заключил спикер регионального парламента.

Напомним, Госдума возвращала на доработку законопроект Башкирии о запрете чайлдфри уже дважды: в январе и мае текущего года. Ранее Госсобрание-Курултай республики озвучил размеры штрафов, которые планируется ввести за пропаганду бездедности: суммы варьируются от двух до 50 тыс. рублей.