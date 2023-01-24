Законопроект парламента Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри вернули на доработку

Госдума вернула на доработку законопроект парламента Башкирии, предусматривающий введение запрета на пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) среди несовершеннолетних Фото: Рустем АХУНОВ

Госдума вернула на доработку законопроект парламента Башкирии, предусматривающий введение запрета на пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) среди несовершеннолетних. В то же время инициативу уже одобрил Совет законодателей России и концептуально поддержал федеральный комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Коллеги попросили нас конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности». Мы доработаем законопроект в этой части. Четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Если предложенный республикой законопроект будет одобрен, то пропаганда добровольного отказа от рождения детей и идеологии бездетности будет внесена в перечень информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних. По словам Толкачева, идеи чайлдфри, пришедшие «к нам с Запада и получившие широкое распространение среди российской молодежи […], без критического восприятия могут сформировать у детей искаженные установки на будущее».

– Это противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства, – добавил председатель Курултая.

Ранее парламент Башкирии озвучил размеры штрафов, которые планируется ввести за пропаганду чайлдфри среди детей: суммы варьируются от двух до 50 тыс. рублей.