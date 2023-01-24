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НовостиОбщество24 января 2023 5:59

Законопроект парламента Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри вернули на доработку

В то же время инициативу уже одобрил Совет законодателей России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Госдума вернула на доработку законопроект парламента Башкирии, предусматривающий введение запрета на пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) среди несовершеннолетних

Госдума вернула на доработку законопроект парламента Башкирии, предусматривающий введение запрета на пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) среди несовершеннолетних

Фото: Рустем АХУНОВ

Госдума вернула на доработку законопроект парламента Башкирии, предусматривающий введение запрета на пропаганду идеологии бездетности (чайлдфри) среди несовершеннолетних. В то же время инициативу уже одобрил Совет законодателей России и концептуально поддержал федеральный комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Коллеги попросили нас конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности». Мы доработаем законопроект в этой части. Четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Если предложенный республикой законопроект будет одобрен, то пропаганда добровольного отказа от рождения детей и идеологии бездетности будет внесена в перечень информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних. По словам Толкачева, идеи чайлдфри, пришедшие «к нам с Запада и получившие широкое распространение среди российской молодежи […], без критического восприятия могут сформировать у детей искаженные установки на будущее».

– Это противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства, – добавил председатель Курултая.

Ранее парламент Башкирии озвучил размеры штрафов, которые планируется ввести за пропаганду чайлдфри среди детей: суммы варьируются от двух до 50 тыс. рублей.