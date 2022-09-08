Парламент Башкирии озвучил предложенные штрафы за пропаганду чайлдфри среди детей

Парламент Башкирии внес в Госдуму России законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей и подростков. Нарушителей предлагают штрафовать на 2-50 тыс. рублей

Парламент Башкирии внес в Госдуму России законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей и подростков. Госсобрание-Курултай предложил штрафовать нарушителей на сумму от двух до 50 тыс. рублей.

– Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения, – сказал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри «вызвала широкий отклик» у граждан страны и «повсеместную поддержку».

Если законопроект примут, то «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности» внесут в перечень информации, которая причиняет вред здоровью и развитию детей.

В случае нарушения запрета на пропаганду чайлдфри среди детей законопроект предусматривает следующие штрафы:

– для граждан – 2-3 тыс. рублей;

– для должностных лиц – 5-10 тыс.;

– для предпринимателей, не образовавших юрлицо – 5-10 тыс.;

– для юрлиц – 20-50 тыс.