Появилось видео кражи выпускниками серебряного памятника клещу Валере в Уфе

кадр видео: vk.com // ExJe: посольство уральских гор в Уфе

Посольство уральских гор в Уфе опубликовало видео кражи выпускниками серебряного памятника клещу Валере. Запись появилась сообществе проекта 23 мая.

На кадрах видно, как к миниатюрной скульптуре клеща на улице Мустая Карима подходят парень с девушкой – на одежде обоих красуется выпускная лента. Молодой человек садится и, по всей видимости, откалывает памятник от постамента, пока спутница его ждет. В какой-то момент девушка подходит к приятелю, берет его за руку и уводят в сторону.

Напомним, инцидент случился 22 мая – в День последнего звонка. В МВД рассказали, что проверяют сообщение о происшествии.

Первый в мире памятник клещу появился в Уфе осенью 2020 года. Отлитый в серебре 925-й пробы, он был установлен в центре города. Отметим, что попытка украсть миниатюрную скульптуру уже предпринималась и раньше.