В Уфе неизвестные попытались украсть памятник клещу Валере

Фото: www.facebook.com/Chegodaev.Oleg

В Уфе неизвестные попытались украсть знаменитый памятник клещу Валере, установленный возле «Посольства Уральских гор». Как рассказал создатель уникального арт-объекта амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев, совершенно случайно пятничным вечером он приехал в посольство за адаптером для ноутбука и обнаружил, что ни самого клеща, ни камня, на котором он установлен, нет. Пока Чегодаев думал, что же делать дальше, к нему подошли прохожие и рассказали, что камень с памятником лежит на тротуаре. Видимо, злоумышленников спугнули, и они предпочли сбежать.

- Осмотрел клеща, одна лапка погнута, и видно, что сперва пытались выломать из гнезда. Но мы делаем свою работу качественно. В итоге, Валера в безопасности, переехал на зимнюю квартирку чуть раньше, в Посольство. Будем думать, как его дальше укреплять, - говорит Олег Чегодаев.

Амбассадор Уральских гор признается, что предполагал, что рано или поздно клеща Валеру могут утащить, и очень горд, что скульптура клеща, выполненная из чистого серебра 925 пробы, простояла почти два месяца – без охраны и никак не закрепленная.

- Вообще, конечно, я был готов, что рано или поздно его дернут. Но когда увидел пустое место, такая пустота в душе образовалась, так больно стало. Я так счастлив, что Валерик спасся! – говорит Олег Чегодаев.