В Башкирии за гибель 22-летнего пассажира тюбинга осудят водителя гидроцикла

фото: МЧС РБ

В Мелеузовском районе Башкирии осудят водителя гидроцикла из города Кумерату, по вине которого погиб 22-летний пассажир столкнувшегося с катером тюбинга. Мужчина является фигурантом уголовного дела о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом 19 мая сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.

Инцидент произошел 10 июля прошлого года. На Нугушском водохранилище обвиняемый катал троих мужчин на прикрепленном тросом к гидроциклу «водном диване» и столкнулся со встречным катером. От полученных повреждений скончался находившийся на тюбинге 22-летний мужчина, еще один 30-летний пассажир получил тяжелый вред здоровью.

Фигурант уголовного дела частично признал вину. В ходе следствия на гидроцикл стоимостью 525 тыс. рублей был наложен арест.

Ранее сообщалось, что у погибшего остались супруга и маленький сын.